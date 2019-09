Rocío Flores se estrena en televisión hablando de la batalla judicial de sus padres

Rocío Flores ha debutado en televisión. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores aparece por primera vez en la pequeña pantalla para defender a su padre, que ha sido el primero concursante de ‘GH VIP 7’ en entrar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Antonio David: entra en ‘GH VIP 7’ arremetiendo contra Rocío Carrasco

Rocío, a su padre: «Es tu oportunidad de que la gente te conozca»

«Papá, quiero que seas tú mismo. Es una oportunidad perfecta de que la gente te conozca. Estoy convencida de que lo vas a a hacer bien. Céntrate en el concurso. Quiero verte bien. Disfruta lo mejor posible. Quiero verte dentro de tres meses». Con estas palabras, Rocío Flores ha dado su apoyo públicamente a su padre en el plató de Telecinco, donde se sienta por primera vez.

La fiscalía pide 3 años de cárcel para Antonio David Flores

«Estar aquí no es fácil. Pero quién mejor que yo para defenderte que estés ahí. Eso me dijo mi hija. Me sorprendió mucho que dijera: estoy contigo papa”, confesaba un emocionado Antonio David al ver a su hija delante de las cámaras. «Agradezco que estés ahí y tu valentía».

El percance de Rocío Flores por llegar tarde a una boda

«Llevas toda la vida dando la vida por tus hijos»

«Llevas toda la vida dando la vida por tus hijos y te lo debía», decía Rocío a su padre. «Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Te quiero con locura y ojalá que te vea lo más tarde posible», le respondía el exGuardia Civil. «De mi padre siempre se ha visto una imagen dura o crítica. Tienen mucho que dar dentro de la casa. Tiene unos valores increíbles y es súper sociable».

Antonio David, tentado para ser el fichaje estrella de ‘GH Vip 7’

«Ha sido una guerra difícil, te destroza la vida»

Antonio David ha recordado sus últimos tres años de batalla judicial contra Rocío Carrasco. Un periodo en el que ha estado sin trabajo, alejado de televisión, viviendo únicamente de los ingresos de su mujer, Olga. «Me interpuso una querella por violencia de género y me causó un momento muy desagradable. Solicitaba cinco años de prisión y una indemnización de 50.000 euros. No es fácil asimilar esto. Te destroza la vida. Al final no hay ni siquiera juicio, pero ha sido una guerra difícil».

La fiscalía pide 3 años de cárcel para Antonio David Flores

Rocío: «Mi padre se merece una buena defensa»

Rocío Flores ha explicado los motivos por los que ha decidido defender a su padre en televisión. «No estoy acostumbrada a estar en un plato por televisión y lo hice por Gloria y por él. Soy la persona que mejor lo conoce y se merece una buena defensa».

Antonio David, tentado para ser el fichaje estrella de ‘GH Vip 7’