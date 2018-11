Ricardo Gómez a Echanove: “¿Quién te ha hecho un regalo como el que yo te hice?

Como cada semana, los invitados de ‘El Hormiguero’ se enfrentan a las preguntas de Pablo Motos y a los retos de Trancas, Barrancas y Petancas. El pasado miércoles los invitados fueron Ricardo Gómez y Juan Echanove, que presentaban su obra conjunta, ‘Rojo’, que actualmente está en el Teatro Español. Ambos hablaron de su bonita amistad y de otros temas más personales, como la despedida de ambos en la serie de éxito ‘Cuéntame’.

La admiración de Juan Echanove

El actor no paraba de adular al joven actor Ricardo, conocido por su papel de Carlitos en la serie de ‘Cuéntame’. Echanove admira su evolución como actor: “Cuando has visto convertirse a un chaval en cada vez mejor actor en las series de televisión y ves que trasciende y domina el escenario como lo hace, me provoca profunda emoción. Hay veces que me sorprende y me emociona”, dijo, donde añadió que para él Ricardo es un actor con mayúsculas

El tacaño de Ricardo

El compañero de escena de Ricardo reveló que el actor es un ‘agarrado’: “Es agarrado. No paga ni un puto café. Ni un amago… “, decía entre risas, a lo que Ricardo quiso dejar claro que nunca le deja pagar nada:“No soy nada agarrado. Intenté invitarle a una comida y no me dejó. Al final le invité a unos cafés. ¿Quien te ha hecho un regalo como el que yo te hice?”, le preguntó a su compañero.

Las 12 botellas de whisky

La anécdota de Echanove ha sido uno de los momentos más tiernos de la noche. Haciendo hincapié en su gran amistad con Ricardo, contó qué le regaló su compañero cuando acabó en ‘Cuéntame’: “Cuando me ‘infartaron’ en Cuéntame, termino de rodar todo aquello y llego a casa y me dice mi mujer que me ha llegado un paquete. Abro y me encuentro un tarjetón de este anormal (refiriéndose a Ricardo) que me había regalado 12 botellas de whisky con un tarjetón que decía “uno por cada año compartido contigo”, contaba emotivo.

Ricardo habla sobre su despedida en ‘Cuéntame’

Para muchos Ricardo será siempre el niño de ‘Cuéntame’, pero él dejó la serie voluntariamente para encarnar a otros personajes. La decisión no fue fácil para el actor, que cuenta cómo lo vivió: “El último día todas las escenas eran mías. Me hicieron llorar. Me puso un poco emotivo”, recordaba.

Las cañas de después de rodaje no podían faltar: “Cuando terminamos la última escena, nos quedamos tomando unas cervezas. Después dije que me marchaba. Era un día en el que yo había estado tan nervioso, que antes de llegar a casa me senté a comer una hamburguesa yo solo sentado en una mesa de un restaurante”.

Ahora la joven promesa del cine español disfruta sobre las tablas con ‘Rojo’, junto a su compañero Juan Echenove, que más que compañero, es un amigo.

