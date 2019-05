4 Amenazada por desconocidos

En 2011, Remedios Cervantes acudió a «Atrapa un millón», un concurso de Antena 3. En la última pregunta del programa hizo perder al concursante con el que jugaba al decidir, en un arrebato improvisado, cambiar de opinión respecto a una respuesta en el último segundo. Después de aquel episodio, recibió tal aluvión de críticas que, incluso, fue acosada. «Llegué a tener una amenaza de muerte en casa. Era gente que no me conocía de nada que no me conocía de nada».