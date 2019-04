El reivindicativo mensaje de Jorge Javier Vázquez por el décimo aniversario de ‘Sálvame’

El 27 de abril de 2009 aterrizó en Telecinco uno de los formatos más exitosos de los último años: ‘Sálvame’. Con motivo de su décimo aniversario y coincidiendo con el regreso a su cortijo, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje de lo más reivindicativo.

Leer más: El emotivo regreso de Jorge Javier Vázquez a ‘Sábado deluxe’

«Lo he detestado»

«‘Sálvame’ es un programa que he detestado alguna vez en mi vida, pero me ha dado muchísimas cosas. Me siento afortunado de haber vivido momentos malos«, afirmaba Jorge Javier Vázquez.

Leer más: ‘Sálvame’ cumple 10 años: los 15 momentazos que han dejado para la historia de la televisión

«Me ha enseñado muchísimo»

«Me ha enseñado profesionalmente muchísimo. Para mi vida me ha dado herramientas para enfrentarme a mi día a día que antes no tenía«, continuaba el presentador.

El mejor programa

«Cuando lo ves desde fuera es uno de los mejores programas de la historia de la televisión«, analizaba el también presentador de ‘Supervivientes’.

El reivindicativo mensaje de Jorge Javier

«Hay algunos alumnos de periodismo que se me acerca y me dicen que sus profesores cargan contra ‘Sálvame’. Sobre esto tengo que decir una cosa. Me parece impensable que un profesor de este país en una facultad que enseñe televisión cargue contra un programa como este. Debería estar fuera de la facultad porque no tiene ni puta idea de la televisión», analizaba.

Los méritos de ‘Sálvame’

«No puedo llegar a entender que alguien que se dedique a esto no reconozca el mérito de ‘Sálvame’», finalizaba.

«Me he dado cuenta de la edad que tengo»

De la misma forma, Vázquez se ha sincerado sobre los duros momentos por los que ha pasado. «La vida se me ha pasado muy rápido. Lo que más me ha pasado con esta situación es darme cuenta de la edad que tengo. No me dio tiempo a pasar miedo. Me pasó algo muy grave que al final se ha quedado en nada», reconocía el presentador.