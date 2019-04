El último recado de Isabel Pantoja a Emma García antes de volar a ‘Supervivientes’

4 El último recado de Isabel Pantoja

“Emma, te mando este recado a través del teléfono porque ya sabes que me llevan para Honduras y me lo quitan. Para todo el equipo un abrazo. Voy a intentar por todos los medios que todo me salga bien, voy con muchísima ilusión. Que Dios quiera que salga todo bien y espero no defradauros, voy a dar todo de mi. Gracias cariño, hasta la vuelta”, han sido las palabras de la tonadillera hacia Emma García.