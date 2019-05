Rafa Mora: «La relación de Makoke y Tony Spina es un paripé»

2 «Para Tony es una oportunidad de estar en el candelero»

Según Mora, el noviazgo entre la ex de Kiko Matamoros y el italiano es un montaje. «Tony me dijo que lo suyo con Makoke era un paripé para cobrar. No estaba cobrando. No estaba facturando y esto era una oportunidad de estar en el candelero y de ganar dinero».