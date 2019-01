La pregunta de Diego Arrabal a Makoke que indigna a Emma García

Makoke se ha sentado en ‘Viva la vida’ para hablar abiertamente sobre el escándalo con Brad Pitt. El pasado viernes 4 de enero, llegaba a ‘Sálvame’ un comunicado que supuestamente procedía de la agencia de representación del oscarizado actor en el que se negaban los hechos sucedidos hace veinte años. La modelo insiste en que mantuvo una relación con el exmarido de Angelina Jolie y asegura que no se cree nada de lo que está sucediendo.

“No existe esa agencia”

“Creo que ni siquiera existe esa agencia, no me creo nada de lo que está sucediendo y a mí no me ha llegado ninguna demanda”, ha explicado Makoke. La exmujer de Kiko Matamoros también ha explicado que detrás de todo este entramado se encuentra alguien que busca desacreditarla y hacerle daño.

Makoke insiste en que Brad Pitt y ella mantuvieron una relación

La concursante de ‘GH VIP 6’ ha insistido en que no tiene interés en que la gente la crea o no porque “tiene su verdad“. “No he contado ninguna mentira, ha sido parte de mi vida. Cuando pasó, Brad y yo estábamos soltero”, relataba Makoke.

Diego Arrabal y la pregunta que hace daño a Makoke

Tras contar su versión, Diego Arrabal entraba en directo en el espacio de Telecinco para contar los aspectos más desconocidos. “No se lo creen en el mundo entero. Déjame hacerte una pregunta: ¿Alguna vez has estado algún hombre por dinero?“, cuestionaba el periodista.

Emma García sale en defensa de Makoke

“Hay preguntas y preguntas… El tema que has dicho, a mí, sinceramente, no me ha gustado…. piensa lo que vas a preguntar que ya somos mayorcitos…”, le espetaba Emma García con todo indignado.

Makoke tira del polígrafo para justificar su verdad

Asimismo, harta de que le cuestionen la veracidad de los hechos, Makoke volvió a incidir en que ella tiene su verdad. “El polígrafo dijo que no mentía. No voy a contar detalles, al final la que estuvo a gusto fui yo“, señalaba la modelo.

Diego Arrabal pide disculpas y anuncia que va a hablar con Julio Iglesias

“Creo que no me habéis entendido, o me he explicado mal. Pido perdón”, comenzaba a decir Arrabal. Después, insistió en que la relación entre Makoke y Julio Iglesias tampoco se produjo. “La pregunta tiene el sentido porque a mi me consta que aquí hay una agencia de modelos. Esa agencia firmaba contratos con personalidades para tener chicas de imagen. He trabajado mucho con Julio Iglesias, probablemente hablaré con él. Está acostumbrado a estar rodeado de muchas mujeres. Hay una persona en España que era representante y trabajaba con Julio. Si hablara, se solucionaría todo“, zanja el paparazzi.

