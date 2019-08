Pepi Valladares revela en ‘Sálvame’ que intentó suicidarse

Pepi Valladares ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para contar los capítulos más oscuros de su trayectoria: la vez en que intentó quitarse la vida. Una vida que no ha sido fácil y en la que ha tenido que enfrentarse a numerosas dificultades para salir adelante. «Soy una superviviente. La gente me conoce por la televisión, pero he trabajado en tiendas y limpio escaleras. No se me caen los anillos por ello«, ha explicado.

«Un día decidí no vivir»

Pepi ha revelado en los platós de Telecinco que, después de haber trabajado con Isabel Pantoja, vivió unos años muy duros. «Caí en picado». Aunque ahora ha superado aquel bache, ha admitido que «un día decidí no vivir. No me di cuenta. No era yo. Estuve tres meses en una cama«.

Agobiada por las deudas

La exasistente de Isabel Pantoja tuvo que enfrentarse a una deuda de más de 50.000 euros. «Cogí 12 kilos. Sé que a mi familia no le gusta que entre en esto, pero salí adelante».

Enemiga pública de Isabel Pantoja

Pepi Valladares fue asistente personal de Isabel Pantoja. Pero, una vez rota la relación profesional, se convirtió en enemiga pública de la tonadillera. La andaluza pasó de ser la discreta mano derecha de la cantante a ser su traidora oficial en los platós de televisión. Tras airear la vida privada de su exjefa, alcanzó popularidad y llegó a participar en el programa ‘Pasaporte a la isla’.

Le desea lo mejor a Isabel Pantoja

Aunque ya no tiene relación alguna con Isabel Pantoja, Pepi se alegra de los éxitos de la cantante. «Me alegro por ella, no le guardo ningún rencor y le deseo lo mejor».