1 De la vida de Pepe Reina a hablar de flatulencias

Bertín ya se sentía como en su casa para hablar de temas más personales. Después de que Pepe Reina hablara de cómo conoció a su mujer —en un bar en la feria, donde le regaló una rosa y su número de teléfono— Bertín preguntó cuándo se rompió ‘la barrera del pedo’: “Ella lo pasó más tarde, y sin querer. Se le escapan. A mí se me cayó antes”, dijo Reina entre risas. Pero Bertín no se quedó fuera de la anécdota, y su mujer comentó cómo fue la primera flatulencia del cantor de rancheras: “Se lo tiró a los 3 días. Y así, como el que no quiere la cosa, me dice: tírame del dedo”.