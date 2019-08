Pepa Flores confiesa en ‘Lazos de sangre’ que Marisol «sigue viviendo en ella»

8 «Mi hermana no ha matado a Marisol»

A través de la voz de su hermana, Vicky Flores, la cantante malagueña quiso enviar unas palabras a la audiencia. «Hay una leyenda negra que dice que Pepa Flores mató a Marisol. No es cierto. Es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Pepa Flores está muy agradecida a Marisol. Mi hermana me ha pedido encarecidamente que recuerde que ella no ha matado a Marisol: Marisol sigue viviendo en ella», ha confesado su hermana.