Penélope Cruz: “Entiendo que digan que soy antipática”

11 La cara oscura de la fama

Pablo Motos no tardó en preguntarle por esa gente que la está esperando con el cuchillo entre los dientes y Penélope se mostró tajante pero dialogante: “El gran éxito es vivir de mi trabajo, de algo que me llena. Hay que aprender a lidiar con esa parte, pero es solamente una minoría ruidosa. Supongo que te refieres a una entrevista falsa que apareció hace poco en la ponían un titular horrible y su única intención era hacer daño. Al final ponía que era una entrevista ficticia, pero los medios que la reprodujeron no se preocuparon en contrastar eso…Pero no he venido aquí a quejarme porque soy una privilegiada”, contestó.

