El emotivo discurso de Paz Padilla en el 8M: “¡Qué se me escuche!”

1 El emotivo discurso de Paz Padilla

Asimismo, la presentadora también aprovechó la ocasión para compartir con los espectadores una anécdota que le había ocurrido horas antes y que estaba protagonizada por su madre. “Mi madre tiene 91 años. Ha criado a siete hijos, ha trabajado muchísimo. Le dije: ‘Mamá, tú qué le dirías a las mujeres si pudieras decirles algo’. Y responde: ‘Que hablen, que a mí me callaban‘. Me voy a la manifestación para dar que hablar y que se me escuche”, finalizaba Padilla antes de marcharse a la convocatoria con Chelo García Cortés.