Paz Padilla defiende a Terelu Campos y a Carmen Borrego tras su marcha de ‘Sálvame’

5 Arrepentida de cosas que ha hecho en ‘Sálvame’

La andaluza sabe bien que ‘Sálvame’ es un programa que entraña mucha dificultad. Ella misma ha tenido que superar su manera de sobrellevar el espacio para no pasarlo mal. «En Sálvame he aprendido a no llevar los problemas a casa porque sufres». Y, cuando echa la vista atrás, admite haber cometido errores. «A veces me he dejado llevar por el espectáculo. Me arrepiento de cosas que he hecho y ahora hay cosas que no hago gratuitamente. Pido a los compañeros perdón si les he hecho daño».