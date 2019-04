1 Sofía: “Esperaba un perdón”

“La solución no es huir del problema. Esperaba un perdón por lo menos”, dijo Sofía, visiblemente enfadada, al ver que Paz Guerra no se dirigió a ella. “Sé que mis formas no son siempre las más adecuadas, pero no puedo estar controlándolo todo. Pido perdón porque yo luego voy a casa y me llevo un mal trago”.