Paula Echevarría muestra la cara B de la fama en el ‘Chester’

4 La razón por la que no se hace selfies con los fans

“No suelo hacerme la foto cuando me lo piden. Me ablando más cuando son niños. Es que me sabe mal apartar a mi hija. Hace tiempo llegó un momento en que íbamos David y yo con ella. Fue ella la que nos pidió, con 7 años, que no nos hiciéramos más porque era tanto y tan seguido... Teníamos que apartarla, llegó un momento en que la niña empezó a llorar y dijo ‘basta’”, ha contado Paula Echevarría.