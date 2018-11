Pablo Motos: “Ella empezó a hacer unos ruidos raros”

La pasada noche del lunes, ‘El Hormiguero’ se preparó para recibir a Adriana Ugarte y Ávaro Morte para presentar la película ‘Durante la Tormenta’, que se estrena el 30 de noviembre. El actor de ‘La Casa de Papel’ habló sobre el éxito de la ficción, y Adriana Ugarte nos contó un poco más sobre la próxima película de ambos, cuyo argumento llevó al presentador, Pablo Motos, a hablar del primer beso de cada uno.

El éxito de ‘La Casa de Papel’

El éxito de la ficción española, ganadora de un Emmy Internacional a mejor drama, trasciende fronteras. El actor, Álvaro Morte, cuenta una de las anécdotas más sorprendentes: “Ahora hemos estado grabando en Tailandia, e incluso ahí la gente nos paraba por la calle. Hay gente en el mundo aprendiendo castellano para ver la casa de papel en versión original”, comentaba el actor asombrado.

La ronda de besos

La próxima película, según ha contado Adriana Ugarte, trata de dos realidades (pasado y presente) que se ponen en contacto. Desde este argumento, Pablo Motos ha aprovechado para lanzar una pregunta: “¿Si pudieseis viajar al pasado, viajaríais?”

El surrealista primer beso de Pablo Motos

El presentador no dudó ni un segundo en saber a dónde volvería: al primer beso con su mujer. La explicación de Motos sobre su estreno con la lengua desató las risas: “El mío no fue para tanto. Yo no sabía, toda la información que teníamos era que teníamos que sacar la lengua —comentó el presentador—. Ella empezó a hacer unos ruidos raros, y como yo no sabía, lo repetí”. Y así estuvieron durante un tiempo; dándose besos con lengua y sonido incluido.

Los labios cerrados de Álvaro Morter

El actor no quería quedarse fuera de las anécdotas, y compartió la experiencia de su primer contacto con los labios de otra chica: “Mi primer beso fue con una chica en un pueblo de Murcia, en un descansillo de una séptima planta de un bloque de pisos. Cerramos los dos mucho los labios, estuvimos como varios minutos, y recuerdo un momento que hubo un poco de lengua y dije: esto qué es… en aquel entonces no me gustó nada”, contó Morter.

Adriana Ugarte, torpe pero intensa

La actriz no se ha mojado tanto, pero tiene un buen recuerdo: “Mi primer beso me gustó. Estuvo bien. Yo me acuerdo, moló, moló…es que era muy ‘guapete’ el tío. Mola, porque estáis los dos torpes pero con intensidad”, explicaba la actriz.

El desencadenante vino de Pablo Motos, que inició la tanda de anécdotas. Pero Adriana Ugarte viajaría a otro momento de su vida: “Me iría a mis siete años, primer día de colegio. 1º de primaria. Me gustaría revivir eso”, aclaró. Ante su argumento, Pablo aprovechó para bromear, diciendo que viajaría al pasado para echarle la bronca al que inventó la pizza con piña.

