El reparto de los temas para Eurovisión no ha agradado a todos los concursantes de OT 2018

Eurovisión ya ha llegado a Operación Triunfo 2018. El reparto de temas para el festival que se celebrará en Israel ha creado polémica, y no solo entre los concursantes. Las redes sociales se han hecho eco de cómo ha sido el reparto, pero no todos están satisfechos.

Balanza desequilibrada

Damion, Famous, Natalia, Carlos Right, Marilia, Joan Garrido, Alba Reche, Marta, Sabela, Noelia, Julia, Miki y María han sido los afortunados de tener la oportunidad de defender a España en el festival de Eurovisión. Pero, ¿Alfonso, Dave y África? Los ex triunfitos no tendrán la oportunidad de ser candidatos para ir a Tel Aviv.

Canciones de todos los estilos

Si el año pasado solo tenían opción de ir a Eurovisión los últimos 6 finalistas, este año ha sido diferente. El amplio abanico de ex concursantes junto a los que siguen en la Academia, hará posible que se presenten a las votaciones varios estilos, como el pop electrónico, funk carioca, ritmos latinos o incluso gospel.

Un reparto polémico

Miki debe estar contento. El concursante catalán tendrá la opción de defender tres canciones (dos en solitario y una con Noelia) más que cualquiera de sus compañeros; Sabela, Natalia, Marilia y Carlos Right tendrán dos temas cada uno. Sin embargo, Famous, uno de los que más ganas tiene de ir al festival, solo cantará una canción, al igual que Alba, Julia, Noelia, Damion, María, Marta y Joan Garrido. El reparto desequilibrado no ha sentado bien a todo el mundo. Las redes sociales han sido la tribuna para dar voz al reparto —considerado por algunos espectadores— injusto.

Los descartados se pronuncian

De los 16 concursantes, 3 han quedado fuera. No han tardado en pronunciarse en las redes sociales acerca de semejante injusticia. Parece ser que los temas que se han compuesto no encajan bien en las voces de dichos concursantes.

Bueno, que se hace, al parecer no hay gala Eurovision para 3 de los 16 Triunfitos. — Alfonso (@alfonsoot2018) December 11, 2018

Me está hablando gente que me conoce de toda la vida como si se hubiera muerto alguien, y no es así!!! No Eurovisión pues nada otra cosa vendrá y si no… LO COMENTO jajajajajajajajaj — Dave (@daveot2018) December 11, 2018

Tinet Rubira se defiende

El director televisivo de Operación Triunfo 2018 no ha querido quedarse fuera de la polémica. No es la primera vez que justifica alguna de las acciones del programa.

A la Gala de Eurovisión solo entraran 10 temas. 7 quedaran descartados https://t.co/tRX5WItA7m — Tinet Rubira (@tinetr) December 11, 2018

Los espectadores alzan la voz

Me sudaba mucho que fuese Famous a Eurovisión o no, pero es que el reparto de temas me cabrea hasta a mi. A él que quiere ir, tiene voz, rollazo, sabe bailar, tiene más registro…solo le dan una canción. Y en cambio a Miki que no sabe hacer una mierda, tiene 3. #OTDirecto11DIC — 🌗 Mónica 🌓 (@MonicaTV7) December 11, 2018

LOS CONCURSANTES DE OT 2018 se unen para QUEMAR LA ACADEMIA ante la injusticia del reparto de la GALA EUROVISIÓN | LOS MEJORES MOMENTOS OT 2018 pic.twitter.com/TBK1QFnQsv — irene🎄JULIA FINALISTA (@foolishirene_) December 11, 2018

Leo tweets defendiendo el abandono a Alfonso, Dave y África porque 'Eurovisión es lo primero si no encajan bye'. Estoy seguro que Alfonso podría cantar perfectamente uno de los temas 'pensados' para Miki o Carlos, por ejemplo. No es justo. ¿Cómo se deben estar sintiendo ahora? — Ailo (@AiloSawyer) December 11, 2018

– Cojo otro año y lo tiro por el retrete y ya son 841 años los que la ilusión se ha esfumado con Eurovisión #OTDirecto11Dic pic.twitter.com/IIL4daAKE6 — Oriol Serra (@OriolSerra_) December 11, 2018

