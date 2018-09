9 Ana Torroja debutó como miembro del jurado de ‘OT 2018’

Uno de los momentos más anecdóticos de la noche lo protagonizó (cómo no) Amaia Romero. Con su espontaneidad habitual, respondió así cuando se le preguntó si volvería a vivir la experiencia ‘OT’: “No lo se. Es que me gustaría muchísimo volver, pero lo especial es que lo vives una vez. Me encantaría volver a vivirlo por primera vez, así que sí”. Alfred y Roberto Leal atendían expectantes.