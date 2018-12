11 ‘One More Time’ – Marta

Marta hizo una de las mejores actuaciones desde que llegó al concurso. El jurado se quedó sin palabras, y Joe no puedo quedarse callado: “Hay que tener en cuenta que las canciones que has tenido que cantar en el programa no son nada fáciles. La versión que hoy has hecho ha sido tu mejor actuación sin lugar a dudas“, opinó. A pesar de que bordó su última actuación, no fue suficiente para el público y abandonó la Academia a dos semanas de la final.

