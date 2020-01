José Ortega Cano ha aparecido en ‘Viva la vida’ para recordar a Rocío Jurado. El torero se ha mostrado muy emocionado a la hora de hablar de su primera mujer y ha reconocido, en clara referencia a Rocío Carrasco, que le gustaría volver a la época en la que todos eran una familia.

13 años después de su muerte, Ortega Cano ha echado la vista atrás y ha asegurado que el estar junto a Rocío Jurado «fue una época muy bonita». «Viví unos tiempos fantásticos con ella, estaba súper enamorada y yo igual. Los recuerdos están ahí muy presentes», indicaba emocionado. Preguntado acerca de cómo se encontraba su relación con Rocío Carrasco, el diestro ha explicado que le gustaría arreglar la situación con la madre de Rocío Flores: «Me gustaría poder tener una relación acorde a la familia que hemos sido. He vivido cosas muy importantes con ella y todo esto ha desaparecido, es una pena…».

«Considerabas a Rocío como una hija más, ¿y ahora?», le preguntaba Diego Arrabal. «No tengo esos sentimientos. No la odio, no existe el cariño y la relación que hubo en esos tiempos. No tengo nada en contra de ella. Le deseo lo mejor en su vida. El acercamiento lo ha habido por mi parte y por parte de toda su familia. Nosotros no nos hemos puesto de una manera que no haya sido posible ese acercamiento. Ellos no quieren saber nada de esta familia, es la realidad, es así», decía de manera contundente antes de cambiar de tema.