Ortega Cano recuerda a Rocío Jurado: «Muchas veces hablo con ella»

7 Así fue su flechazo con Rocío

En ‘Lazos de sangre’, el maestro ha contado que la Jurado le gustó desde el día en que la conoció. «Un día la vi con su madre paseando por la calle Serrano y estuve a punto de pedirle un autógrafo, pero no me atreví. No fui capaz». Aquel fue un encuentro casual, cuando él no era aún conocido como matador. Pero ya supo que la de Chipiona le gustaba.

El círculo íntimo de la hija de Ortega cierra filas en torno a ella