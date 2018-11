Operación Triunfo 2018 está cada vez más cerca de la final. Después de la polémica de Mónica Naranjo, donde aseguraba que el programa era un coñazo, los triunfitos han querido demostrar que son mucho más que las palabras de la cantante. Además, en la pasada gala del miércoles, el programa tuvo como invitada especial a Ana Belén, que acaba de estrenar nuevo disco con temas inéditos después de 11 años, y al ex triunfito Cepeda, que cantó su último single con Manu Guix al piano.

El pistoletazo de salida lo dieron las nominadas, María y Marta, que pusieron toda la carne en el asador para demostrar que deben quedarse una semana más en la Academia. Los concursantes ya huelen la final y el jurado no permite el más mínimo error a estas alturas. Por eso, cada semana los artistas se vuelcan más en cada gala para conseguir llegar a estar entre los finalistas.

Si te perdiste la gala, aquí va el resumen de las actuaciones de los concursantes:

‘Somos’ – Canción grupal

La noche empezó festiva con el estreno de la canción conjunta ‘Somos’, que puso a todo el público en pie. Además, dieron la noticia de que habrá gira de Operación Triunfo 2018, un hecho que hizo que estallaran de alegría y abrazos entre ellos.

‘Because The Night’ – María

María rompió el hilo con la garra que le caracteriza, defendiendo el exitoso tema de Pati Smith, ‘Because The Night’. A pesar de su poderío en el escenario, la audiencia decidió que abandonara la Academia.

‘Like a Prayer’ – Marta

Marta fue la siguiente en cantar, un tema difícil para la concursante, pero que defendió con uñas y dientes: “Tu seguridad no siempre va acompañada con la seguridad vocal”, le comentó Ana Torroja, nominándola por tercera vez.

‘Te necesito’ – Sabela

“Yo he intentado llevármela a lo que más iba conmigo, y yo me he sentido a gusto. Era yo”, dijo la concursante ante Ana Torroja. La actuación que se llevó a su terreno tiene cierto riesgo, y en su caso no fue a su favor: “No has brillado como otras veces”, comentó la cantante, proponiéndola a abandonar la Academia.

‘Lost On You’ – Alba Reche

“Creo que eres una artista imperfecta, y en esa imperfección encuentro la perfección”, dijo Martos, diciendo que eso le daba identidad. A la altura del programa, Martos no pudo hacer otra cosa que nominarla, ya que su actuación estuvo algo descontrolada.

‘Promesas que no valen nada’ – Miki

Joe fue el encargado de darle el veredicto: “Tienes que sentirte muy orgulloso porque tu evolución ha sido espectacular. Has tenido una actuación muy buena, pero a veces tenemos que nominar a gente que lo ha hecho bien”, le dijo lamentándose, proponiéndole para abandonar la Academia.

’A que no me dejas’ – Julia

La canción de Julia, según Martos, le venía muy bien a la concursante: “Lo maravilloso es que nos has hecho olvidar de quién era la canción. La has clavado. Ha sido muy bonita tu actuación”, le comentó en su veredicto, salvándola de las últimas nominaciones de la edición.

‘The Scientist’- Natalia

“El 23 de junio de este verano yo estaba en Pamplona porque la gira acabó ahí, y recuerdo esa noche mágica porque había una conexión musical espectacular. Es muy parecido lo que me ha pasado contigo esta noche”, comentó Joe, salvando a Natalia de la nominación.

’Up Town Funk’ – Famous

El flow del concursante ha vuelto a plantarse de lleno en el escenario. Su coreografía y voz con el tema que le ha tocado le ha salvado una semana más de las nominaciones.

Las nominaciones

Las nominaciones cada vez son más difíciles. El jurado se vio en la obligación de proponer a abandonar la Academia a Alba Rewche, Miki, Sabela y Marta. Alba fue salvada por los profesores y Miki por sus compañeros, exponiendo a Sabela y Marta a la decisión del público en las últimas nominaciones de esta edición.

