Ponte al día en ‘Operación Triunfo’: 10 claves de los 10 primeros días

15 Estás a tiempo de rengancharte a ‘OT’

Si todavía no te has conseguido enganchar a la segunda edición de ‘Operación Triunfo’ no pasa nada. Estás a tiempo de cogerle cariño a los nuevos habitantes de la Academia y también a los nuevos profesores. Ha habido expulsiones, los concursantes ya han protagonizado ‘momentazos’ en la casa, que poco a poco se van conociendo entre ellos, y ya podría estar creándose la primera pareja de ‘Operación Triunfo 2018’.