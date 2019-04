Omar Montes, segundo concursante confirmado de ‘Supervivientes 2019’

1 Rosa López dice no a ‘Supervivientes’

A la espera de que Telecinco confirme de manera oficial el nombre de los concursantes, se han ido conociendo aquellos rostros populares que se han quedado a las puertas de viajar a Honduras. Entre ellos, está la que fuera ganadora de ‘Operación Triunfo 1’ y representante de España en el Festival de Eurovisión 2002, Rosa López, quien ha reconocido que rechazó participar en el reality.

“Me encantaría porque tiene mucho que ver con mis hábitos de vida y me fliparía, es que me fliparía, pero entro en un sitio que no es lo que mi madre le gustaría ver o… no sé”, desvelaba la artista.

