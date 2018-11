El novio de María de OT 2018 le da una sorpresa y la sorpresa se la llevan los espectadores

La pasada gala del martes de Operación Triunfo 2018 no paró de darnos sorpresas. El arranque de la gala con el tema grupal ‘Somos’, ya auguraba una gala potente. Pero lo mejor de la noche estaba por llegar. María, la nominada de la semana, recibe la visita sorpresa de su novio, que se lanzó a comerle la boca sin importarle al público que tenía delante e hizo unas declaraciones un poco comprometidas.

El novio de María sorprende a todos

La entrada del novio no dejó a nadie indiferente. Su hiperactividad y las ganas que tenía de su novia eran desorbitadas. Cuando Roberto Leal le preguntó qué es lo que más echa de menos de María, él lo tenía claro: su culo. Después de las risas provocadas por el comentario, el novio no sabía qué añadir. ¿Será que realmente el culo de María es mejor que su voz?

¡Pero la cosa no queda ahí! Roberto Leal, ante la supuesta expulsión de la triunfita, le preguntó qué harían si sale María, a lo que el novio de la concursante, una vez más, lo tenía claro: “Follar”, dijo riendo, y se dirigió al público para alzar la voz y dejarlo más claro aún: “Follar”, gritó a la audiencia. Los amigos de María estaban ilusionados por conocerle, pero, ¿Se habrán llevado la misma sorpresa que los espectadores?

El eco de las redes

Las redes sociales no pudieron quedarse en silencio. Twitter fue la Meca de los memes y críticas hacia la concursante ante la actitud de su novio, sabiendo que la triunfita siempre está en defensa del feminismo. El contraste entre ella y él no llegó a cuajar en la mente de los espectadores.

Maria va de feminista con ese novio enserio? #OT18Gala10 pic.twitter.com/bwFl6DYRbO — ⚯͛ Ma[Я]ía 9¾ (@Maria_VLopez91) November 28, 2018

Sigo en shock de ver a Cecilio G en OT comiendole la boca a María. #OT18Gala10 pic.twitter.com/74XKmFRPAs — Hombre Sincero (@HombreSinZero) November 28, 2018

¡Mariaaa que estás tope de buena por la tele y cuando salgas vamos a follar!#OT18gala10 pic.twitter.com/DzE5Swz3gB — Algar (@Joseluisalgar) November 28, 2018

De donde ha salido el novio de María??? Vergüenza ajena. #OT18Gala10 pic.twitter.com/3opPejObcp — Álex Moneo González (@moneogonzalez) November 28, 2018

