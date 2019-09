Norma Duval sale en defensa de Plácido Domingo de las acusaciones de acoso sexual

Plácido Domingo se enfrenta a nuevas acusaciones de acoso sexual por parte de once mujeres. Preguntado por ello, Norma Duval, que acudió a ‘Viva la vida’ para hacer un repaso por su vida profesional y personal, aprovechó la ocasión para defender al tenor.

La exvedette se pronunció acerca de un suceso «indecente» que protagonizó y salió en defensa de Plácido Domingo. “Lo tuve una sola vez. No fue en esta casa. Le di dos bofetadas, salí del despacho y le denuncié. Pero aprovecho la ocasión para dar la cara por Plácido Domingo. No hay derecho a contar algo así 40 años después sin ningún tipo de pruebas. No hay derecho a que se cargen una carrera de prestigio así”, comentaba Duval en el programa de Telecinco.

“Es un amigo y un auténtico caballero que lo está pasando muy mal. Si has tenido un día de acoso, tienes que denunciar”, recalcaba. Por su parte, Emma García salía en defensa de las denunciantes. «A lo mejor no tenían la fuerza para denunciar. Ahora te sientes entendida, comprendida y sabes que no te van a vacilar. Es complicado”, decía la presentadora de ‘Viva la vida’.