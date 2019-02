2 El misterioso tuit de Natacha Jaitt

En el año 2018, Natacha Jaitt volvió a estar en la primera plana de la actualidad después de denunciar públicamente varios casos de pedofilia, tanto dentro del fútbol como dentro de la pequeña pantalla. “Aviso: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui. Guarden tuit“, escribía la exconcursante del programa de Telecinco a raíz de diversas amenazas que recibió.