1 Natacha Jaitt lo avisó en sus redes sociales

Pocas horas después de conocer el fallecimiento de la argentina, uno de sus tuits se ha hecho viral. “Aviso: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui. Guarden tuit”, aseguraba en abril de 2018.