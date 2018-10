4 Nagore se abre hablando de Sandra Barneda

No suele hacerlo, pero durante la velada, la colaboradora contó como descubrió que le gustaban las mujeres y ha desvelado la manera con la que conquistó a Barneda: “Siempre he tenido parejas chicos, pero una temporada no estaba a gusto, no disfrutaba y estaba desilusionada. Conocí una mujer en Ibiza, estaba genial junto a ella, no quería que se acabara el verano ni irme de esa isla…”.