Había muchas ganas de ver cómo se desarrollaría el encuentro en plató entre Carolina Sobe y Nagore Robles. Eran muchas cosas las cosas que se tenían que decir a la cara y este domingo el ‘DBT’ de GH DÚO se presentaba como el escenario propicio para soltar todo lo que pensaban la una de la otra. Y así fue.

Lo primero que le preguntó Jordi González a Nagore Robles fue si le había sentado mal la curva de la vida de Sobe en la que hablaba de su distanciamiento con ella: “Creo que hay una parte que fue honesta. Sabe que me hizo mucho daño y sabe que tuvimos una relación muy importante porque estábamos todo el día juntas. De ahí a que pusiera la excusa de terceras personas, no me lo creo. Tampoco es cuestión de dinero, es cuestión de que eres cruel“. Sobe se defendió diciendo que quiso quedar con ella “para explicarte ciertos puntos que no te cuadraban y como no tenías tiempo o no te dio la gana, se quedó en el aire”.

“En su día, quedamos para hablar y me dijiste que fue tu representante, que te dijo que te podías ganar unos euros criticándome. No me parece excusa, hay valores más importantes que el dinero. Te sentaste en un plató para decir barbaridades sobre mí, sobre mi familia… Dijiste cosas muy fuertes que no eran ciertas. Fuiste muy cruel”, dijo Robles. La recientemente expulsada se defendió alegando que “a mí me mandaron información que supuestamente decías tú sobre mí”.

Carolina Sobe se arrepentía de haber sacado a relucir este espinoso asunto: “El tema Nagore se acaba aquí. No sé para qué abrí el tema de Nagore en el concurso. Para qué abriría esa herida”. No obstante, la vasca cree que la curva de la vida que protagonizó Sobe fue “lo más honesto que has hecho en el programa, porque el resto…”. Y así fue cómo terminó el esperado cara a cara de ambas tras el controvertido paso de Sobe por el concurso.