4 «En mi casa no me dejaban bailar»

Durante la final de ‘Prodigios’ se vivieron momentos de gran emoción. Uno de ellos tuvo lugar tras la actuación Saïd Ramos, que se alzó anoche como el gran ganador del concurso de jóvenes talentos. Al finalizar su espectáculo, Nacho Duato no pudo evitar emocionarse. El exbailarín contó los episodios más complicados de su vida frente a las cámaras. “En casa no me dejaban bailar. Me tuve que ir a un estudio de ballet donde yo era el único niño, todas eran niñas». Y le dio un mensaje al vencedor del programa: “Qué suerte que hayas nacido en una España libre, una España democrática, y no la que me tocó vivir a mí”.