3 Raquel confiesa el plan de Antonio Tejado

A raíz de una discusión entre Raquel y el sobrino de María del Monte durante la prueba semanal, la joven acudía al confesionario para desvelarle a la audiencia un secreto que se había estado guardando. Según la concursante, Tejado le habría mandado varios mensajes antes de entrar en el concurso con el fin de fingir un romance.

“Me escribió y yo le envié un audio recalcándole que iba a respetar a mi novio. Bastante me estoy callando con él, y me callé con Candela, para que ahora me lo pague así”, comentaba la exgran hermana.