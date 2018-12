Joaquín Prat y Mónica Hoyos se enzarzan en un duro cara a cara

Mónica Hoyos no ha conseguido deshacerse de la polémica en la casa de GH VIP. A pesar de que ya lleve más de una semana fuera, sigue enfrentándose a su paso por el concurso. Sus opiniones acerca de Miriam Saavedra han chocado con las de Joaquín Prat en el programa de Ana Rosa. Las opiniones de ambos sobre Miriam han acabado en una batalla de reproches.

Joaquín Prat admira el concurso de Miriam

Autenticidad sería la palabra que resume el discurso de Joaquín sobre el porqué Miriam Saavedra debe ganar: “Debe ganar, porque la que más ha llorado y la que más nos ha hecho reír”, dijo defendiendo el concurso de la ‘Reina Inca’, algo que no compartía Mónica, que le interrumpía constantemente diciendo que también es “la que más ha fingido”.

El presentador se quiere quedar a gusto

Joaquín Prat no quería perder la oportunidad de cantarle las 40 a la ex mujer de Carlos Lozano: “También es la concursante más autentica, que ha dicho a cada uno de sus compañeros lo que les tenía que decir a la cara. Encima ha tenido que combatir a una serie de concursantes que le han hecho el vacío capitaneados por ti”, comentó, lanzando ese duro reproche hacia la concursante, algo que a ella no le ha gustado. Aunque Mónica Hoyos intentaba rebatirle el discurso, Joaquín Prat todavía tenía cartuchos pendientes.

Demuestra claramente su postura

“En ningún momento ha actuado desde el rencor y la venganza. Lo ha dado todo en las pruebas, ha sido una de las que mas ha trabajado en la casa, le ha dado una oportunidad a todos sus compañeros, incluida tú”, dijo el presentador, cogiendo aire para seguir defendiendo el concurso de Miriam. “Ha tenido que sobreponerse a la idea de seguir amando a su ex sabiendo que probablemente no le espera fuera. Y sí, tiene muy mala boca, pero eso es un defecto de muchos le hace más humana”, sentenció.

El turno de Mónica Hoyos

La opinión que tiene Mónica Hoyos acerca de la concursante peruana la sabemos casi todos, pero no quiso desaprovechar la oportunidad para continuar defendiendo su discurso y rechazar el de Joaquín: “Acabas de decir que sigue enamorada de mi ex, ¿en serio? ¿Y porque hace dos meses estaba con Hugo Castejón? Ah eso se perdona…”, dijo irónicamente.

Recalca su experiencia en la casa junto a Miriam

“Déjame que te voy a dar una lista”, le decía a Joaquín mientras le explicaba su postura. “Yo la he tenido que aguantar diferentes provocaciones, no solo a mí, sino a Makoke, y no te hablo de la última, sino de la primera discusión. Después con Ángel, Techi, Makoke, Aramís…”, matizó.

Aunque la guerra con Miriam Saavedra no parezca tener solución, Mónica tiene claro que va a ser la ‘Reina Inca’ la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’. “Desde el momento que escuchábamos desde dentro de la casa los abucheos y los aplausos, ya sabíamos que iba a ganar”, comentó.

