Miriam Saavedra confirma que ha mantenido una relación clandestina con Carlos Lozano

Tras su visita a ‘Supervivientes’, como fantasma del pasado, Miriam Saavedra se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para someterse a un «PoliDeluxe». La peruana se ha enfrentado a la verdad y ha reconocido que mantenía una relación clandestina con Carlos Lozano.

Carlos Lozano, dispuesto a empezar de nuevo con Miriam Saavedra

«Está mas sexy que nunca, lo he visto más guapo. Tiene ganas de comerse el mundo. Lo veo arrepentido de muchas circunstancias que han ocurrido a su alrededor», explicaba Miriam Saavedra en ‘Sábado deluxe’.

La máquina de Conchita determinaba que Miriam mentía cuando negaba que había mantenido una relación con el presentador durante los últimos meses. «Me daba vergüenza reconocerlo por como nos habíamos faltado el respeto. Nos veíamos en determinados momentos, en momentos esporádicos«, reconocía la ganadora de ‘GH VIP 6’.

De la misma forma, Miriam también ha reconocido que por presiones familiares no hizo públicos sus encuentros con Carlos Lozano: «He estado un poco cegada por la gente que me rodea».

«Yo no quería asumir que yo lo veía. No quería volver a tocar el tema de si estaba o no estaba con él. A él le daba igual que Mónica Hoyos se enterara», afirma.