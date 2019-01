2 Miriam Saavedra, decepcionada con El Koala

La ganadora de ‘GH VIP 6’ ha reconocido que está triste, pero sobre todo decepcionada con el interprete de “Opá Yo Viazé Un Corrá” no porque no la haya llamado, sino por toda la información que ha visto una vez fuera del concurso.

“Estoy un poco decepcionada por los vídeos que vi porque me parecieron fuera de lugar, no me lo esperaba de él. De otros sí, de él no. No le voy a juzgar porque quería ganar y llevarse el maletín, pero yo lloré mucho. Me duele porque los mejores momentos del concurso los he vivido con él y con Verdeliss”, relataba la ahora colaboradora de ‘Sálvame’.