Miriam Saavedra se hace con el maletín de 100.000 euros de GH VIP 6

El programa de GH VIP 6, cuya edición ha sido la que más audiencia ha cosechado, llegó a su gran final por todo lo alto. Miriam Saavedra, Suso y Koala se enfrentaron a los últimos minutos en la casa, después de pasar tres meses entre sus paredes. Además, tuvieron la visita sorpresa de sus familiares, como la madre de Miriam, recién llegada desde Perú.

Koala no llega a compartir la final con Miriam Saavedra

Koala no consiguió quedarse con su amiga en la decisión final. Suso, que ya tenía asimilado que iba a estar segundo, le arrebató el puesto al cantautor. Aun así, se mostró totalmente feliz por el resultado: “Muchas gracias a todo el mundo, a todos los que me habéis apoyado. Súper contento y super agradecido. Aquí me tendréis para lo que queráis”, comentó, donde añadió luego en plató el porqué cree que ha llegado tan lejos: “Yo creo que lo pasábamos bien, con Miriam y Verdeliss. Intuyo que eso gustaba”.

Noche de sorpresas

Las madre de Miriam fue la sorpresa de la noche. La concursante no se esperaba la sorpresa y acabó en un mar de lágrimas. “Gracias Jorge, gracias. No tengo palabras, me han traído a la otra parte de mi cuerpo. Somos dos, una sola persona”, explicaba emocionada. El presentador aprovechó para preguntar a la madre cómo ha vivido el concurso de su hija: “He sufrido mucho el concurso, pero también he disfrutado. Pero más he sufrido, porque la extrañaba, veía que estaba sola, muchas cosas que oía… Por todo eso he sufrido demasiado, pero ahora estoy feliz de ver a mi hija”.

Se enfrentan a su paso por la casa

La entrevista de Suso y Miriam fue la antesala al premio. Antes de dar el nombre de la ganadora, se enfrentaron a su paso por el concurso. El visionado de los vídeos arrancó con Miriam Saavedra, que solo tenía palabras de agradecimiento: “Estoy muy feliz, muy orgullosa. Muchas gracias por la oportunidad. Llegar hasta aquí para mi ya ha sido una ganadora”. La ‘Reina Inca’ también se enfrentó a sus rifirrafes con Mónica Hoyos, que no estuvo presente en la gala final: “Creo que durante 3 meses han podido ver en el 24 horas, en cada debate, cada gala… es una persona que no me aporta nada personalmente”, volvió a recalcar.

Miriam Saavedra escucha las palabras de Carlos Lozano mientras ella estaba en la casa

Las palabras de Carlos Lozano mientras Miriam estaba en la casa, no gustaron a la concursante peruana: “Qué vergüenza. No me esperaba que él lo pudiera hacer, habiendo sido mi pareja por tres años, me parece un poco vergonzoso que se haya expresado así. Puede ser también duro con otras palabras”, sentenció. Además, la madre de Miriam no quiso perder la oportunidad de opinar: “Me siento defraudada, porque un hombre debe dar la cara y decir cómo son las cosas, no decir en un momento una cosa y en otro momento otra”.

Suso ajustó cuentas con Aurah

Suso consideró que su relación con Aurah fue muy difícil. Su novia, le invitó a que viera los vídeos de su paso por el concurso, ya que en algunas cosas Aurah se mostraba dolida: “Mira los vídeos, porque lo que has visto no es nada. A lo mejor no te acuerdas de todo. Tuviste unas frases que no me gustaron nada”, comentó, a lo que Suso admitió que su primera semana no fue muy buena: “Yo la primera semana estuve muy desafortunado. No se me caen los anillos en pedirte perdón, seguramente tengas razón. Quédate con lo que tú y yo vivimos, lo demás olvídalo”, sentenció.

La madre de Suso va primero

“Yo creo que toda España sabe una cosa, que yo admiro a mi madre por encima de todo. Ya está. Y lo de Aurah y la discusión que habéis tenido tampoco es tan grave”, dijo Suso. Aun así, la madre del concursante también quiso pronunciarse: “A mí se me ha criticado muchas veces porque no le digo a mi hijo las cosas aquí en directo. Cuando se ha equivocado se lo he dicho, pero lo que le tengo que decir a mi hijo se lo diré siempre en privado“, comentó ante Jorge Javier.

Jorge Javier regaña el machismo de Suso

“Menos bolos y más estudiar”. Esa fue la principal frase de Jorge Javier, que le tendió un cable al concursante para que cambie: “Confío en que vas a cambiar y que la gente puede salir de sitios que no son válidos a través de la cultura y la educación. Te estoy preparando para lo que te vas a encontrar fuera”, apuntó.

Miriam gana la edición de GH VIP 6

La concursante peruana, también conocida a lo largo de la edición como ‘Reina Inca’, se hizo con el maletín de 100.000 euros. La euforia que vivió en el momento que se pronunció su nombre no se recuerda en ninguna edición. Miriam saltó, bailó, se tiró al suelo y se despeino la melena a causa de la felicidad que sentía. “Estoy feliz“, repitió constantemente, donde de golpe se convirtió en una niña que disfrutaba de su nuevo maletín. Suso, que quedó segundo clasificado, ya intuía el resultado. Él se fue a abrazar a los suyos y luego le dio la enhorabuena a Miriam, una palabra que probablemente vaya a escuchar en los próximos días. La ‘Reina Inca’, quizá una de las concursantes más polémicas de esta edición, sólo tuvo palabras de agradecimiento para Perú y España: “Gracias carajo”, sentenció.

