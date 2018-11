Miriam Saavedra ha aprovechado el directo para mandarle un mensaje a la directora de TVE

No siempre los directos de Gran Hermano VIP son para ver cómo se enfrentan los concursantes. A veces, se aprovecha la oportunidad para mandar mensajes al exterior. En este caso, Miriam Saavedra ha sido la mensajera, que le ha mandado todo su cariño a la directora de TVE.

[Leer más: Tony Spina: “Tenía esperanza de que me podía quedar”]

Rosa María Mateo, esto es para ti

Jorge Javier ha sido el que ha incitado a la concursante, diciéndole que una persona que le gusta mucho el reality la estará viendo y que le haría mucha ilusión que le mandara el mensaje. Esa persona es Rosa María Mateo. La concursante peruana, con cruz en mano, inocente y sin entender la broma, le ha mandado un cálido mensaje.

[Leer más: Mónica Hoyos a Miriam: “Has destrozado a una familia”]

Miriam le ha mandado todo su cariño y le ha dicho que no sufra, finalizando el mensaje con un beso para la directora de TVE. Lo que no sabe la concursante es la polémica que se ha vivido en el exterior respecto a Rosa María, que comunicó que mientras ella esté en la administración de TVE no habrá ningún reality. La gestora única de la cadena pública justificó así la bajada de audiencias, a pesar de que ha estado todo este tiempo MasterChef y Operación Triunfo, cuya final sigue en marcha. Esperemos que a Rosa María Mateo le haya gustado el mensaje de Miriam Saavedra tanto como a los espectadores.

Más contenido .....