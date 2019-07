Mila Ximénez se plantea abandonar ‘Sálvame’: «Necesito irme ya, estoy cansada»

7 «Debor irme a casa, ya no tengo nada más que dar»

Entre lágrimas, y con la voz entrecortada, Mila se ha sincerado y ha confesado cómo se siente. «Debo irme a mi casa. Ya no tengo nada más que dar. No me ilusiona esto ya. Ni tengo la vitalidad de mis compañeros. No veo ningún programa, ni ninguna revista… Me quedo atrapada. Siento que se me encoge el estómago.

Mila Ximénez se rompe tras su problema con Belén Esteban