Mila Ximénez cuestiona la profesionalidad de María Patiño después de un comentario que le ha hecho la periodista. La corrección a Mila no ha gustado a la colaboradora, donde ha aprovechado para decirle lo que piensa de ella.

Los enfrentamientos entre colaboradores en Sálvame suelen ser frecuentes y hasta normales. Lo que no nos esperábamos es que Mila Ximénez, en la tarde del viernes, arremetiera de tal modo contra María Patiño. La colaboradora estaba hablando sobre Makoke y Javier Tudela, cuando la periodista le refutó su discurso, diciendo que no era exactamente así. La corrección de María Patiño a su compañera no fue buena idea. Mila, después de su comentario, estalla.

Mila no se calla María Patiño hubiera estado mejor callada, porque la reacción de su compañera después del comentario, abrió la caja de Pandora: "Oye María, ¿yo alguna vez te he arrebatado alguna información? Porque te pido respeto por la mía", le espetó. 6 La duda de María Patiño afecta a Mila "No vuelvas a poner en duda ninguna información que yo dé en este plató, y no te lo vuelvo a decir más. La primera y última vez", le dijo la colaboradora irritada, exigiendo respeto por la información de los compañeros: "No eres el ombligo del programa", sentenció. 5 Se marcha del plató La colaboradora ante las justificaciones de María Patiño, que le dijo que con todo el respeto también la iba a corregir si era necesario, no se sintió cómoda y decidió abandonar el plató: "Pues la información la vas a dar tú porque eres la única que tiene la información. Una mierda para ti", dijo irónicamente, recalcando que María Patiño solo se centra en lo que le pasa a ella. 4 Patiño agacha las orejas Tras los ataques de Mila, la periodista decide no entrar más en el trapo: "No pasa nada. Supongo que también tendré que hacer autocrítica, y en ese sentido estoy dispuesta a mejorar si es necesario por el buen de todos", dijo más calmada. 3 Últimas palabras Cuando regresó Mila al plató, ante las lágrimas de su compañera, la intentó consolar, haciéndola entender que no puede decir que la información del otro compañero es mentira: "Uno tiene las reacciones que quiera. No quiero que llores, porque sabes perfectamente que no tengo ninguna intención de hacerte daño, pero lo hemos hablado más de una vez…", le comentó. 2 María, emocionada, aguanta las lágrimas "Yo voy a seguir. No tengo otra manera de hacer mi trabajo, pero probablemente no interrumpiendo. A mí muchas veces me llevan la contraria y yo también. Eso ocurre en este plató…", le dijo Patiño a Mila, intentando hacer un ejercicio de autocrítica. 1 Finalmente, abandona Sálvame Mila no ha aguantado la incomodidad en el plató y decidió marcharse definitivamente para no llegar a una discusión mayor. Su comentario generalizado de que todos piensan lo mismo que ella de la periodista, ha sido cuestionado por Jorge Javier con un inocente comentario. Como la colaboradora ya estaba 'calentita' por lo ocurrido, ha pensado que lo mejor es que se marche. ¿Habrá algo entre Mila y Patiño que no quiere decir?

