Mila Ximénez habla sobre el estado de salud de Jorge Javier Vázquez

La colaboradora ha relatado, aún muy afectada, cómo ha visto a su compañero y colega Jorge Javier Vázquez. “Está súper animado. Nos reímos mucho con él”.

“Cuando llego a casa me entra el bajoncillo”

“Está con mucho humor, muy divertido. Nos anima a nosotros incluso. Con él intento reírme, pero es verdad que cuando llego a casa me entra el bajoncillo”, ha declarado Mila, preocupada por el estado de salud de su amigo.

Mila no pudo contener la emoción al hablar de su compañero de plató. “No he estado bien. Ayer fue una tarde chunga, pero esta mañana estoy mejor”, ha explicado.

A lo largo de las últimas 72 horas, Mila no se ha separado ni un instante de Jorge Javier. “Estoy con él desde el domingo. Llevo tres días en el hospital”.

“Jorge quiere todo el rato jamoncito”

A pesar de la gravedad que le llevó a ser operado con urgencia, el presentador no pierde su habitual sentido del humor. “Se pone a animar a todo el mundo”, ha dicho Mila.

En la habitación del hospital, además “todo huele a jamón serrano. Jorge quiere todo el rato quiere jamoncito. Se lo llevé, pero ahora tiene que hacer alguna dietita”, añade la colaboradora.

Mila Ximénez ha recordado ante las cámaras que Jorge Javier intentó ocultar durante varios días que no se encontraba del todo bien. “Es un bestia trabajando. Trabajé con él el martes y no me contó nada. No me enteré de que se encontraba mal. El jueves creo que estuvo fatal y me enteré el sábado a mediodía”.

Un diagnóstico grave

Jorge Javier Vázquez ingresó de urgencias en un hospital de Madrid el pasado sábado. Se encontraba mal y, tras someterse a una serie de pruebas, los médicos encontraron que el diagnóstico era grave. Por este motivo tuvo que ser hospitalizado de urgencias.

Dada la gravedad de su situación, el presentador ha tenido que suspender la actuación prevista para este domingo 17 de marzo en el Teatro Gaztambide.