8 A gritos

La discusión termino con más gritos, esta vez de Mila, que sentenciaba la charla así: “Salto porque me da la gana y porque me pagan para hablar. Pero por qué sois tan bordes… Vamos a ver, chaval, eso de que tengo que nacer 1.000 veces para ser como tu madre… Que no me grites”.