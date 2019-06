Mila Ximénez abandona el plató de ‘Sálvame’ llorando tras una bronca con Lydia Lozano

5 Mila: «No soporto la mentira y la cobardía»

«Puedo permitir que me llamen de todo, pero no soporto la mentira y la cobardía. Si haces una cosa, lo asumes. Yo me he equivocado un millón de veces. Y he ido a un compañero le he dicho: ‘Perdona, la he cagado o lo he hecho mal. Perdona. Pero ella es incapaz de hacer una autocrítica. Yo voy a quedar como una loca y ella va a quedar como una buenísima persona. Le molesta que haya buen rollo entre todos».