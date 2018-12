5 Era la ganadora de todos los concursos

Empezó ganando dinero en los concursos de canto, donde siempre quedaba primera: “A los ocho años vi que había un concurso, y en casa faltaba dinero. Éramos cinco hijos y todo lo que entraba era un alivio. Vi que había un concurso donde se ganaban 25 o 35.000 pesetas, y me presenté”, contó. Ese fue el inicio de su trayectoria hacia el éxtio, que para ese momento todavía estaba en silencio: “Me presenté y me llevé el primer premio. Me compró mi madre una bicicleta, y a partir de ahí me empezaron a presentar a concursos. Y la verdad que tenía suerte y los ganaba”, añadió la artista.