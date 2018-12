1 La premonición de su madre

La madre llegó como un torbellino andaluz para contar las mejores anécdotas con su hija. Entre ellas, su premonición cuando estuvo embarazada de la Niña Pastori: “Bertín, yo no soy rapel, pero tengo vagina”, dijo con toda la seriedad del mundo. “Soñé que tenía una niña. Mis médicos me decían, Pastora es un varón, y yo decía que no, que era una niña, y la comadre me dijo que no me hiciera ilusiónes que es un varón”, explicaba recordando su parto. Cuando nació la artista, el padre estaba seguro que era un varón. Cuando la vio, en palabras de la madre, “se desmayó”.