2 A punto de quedarse en silla de ruedas

El madrileño también quiso contar uno de sus peores momentos: “Un día me dio un latigazo en un hotel. Poco después, me había pinchado un nervio ciático. Fui perdiendo movilidad en la pierna. Me recomendaron al doctor de Iguain. Iba a ‘Pasapalabra’ en bastón, tenía que grabar con un corsé”. Asimismo, Gálvez explica que Almudena estuvo a su lado al pie del cañón y que fue su mejor apoyo durante esa mala época.