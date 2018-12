5 Más de teatro que de música

La artista inició la conversación hablando del momento que está viviendo gracias al teatro. Encima del escenario ha encontrado su refugio, donde más a gusto se siente: “Yo me dedico al teatro, la música ya no la quiero para nada”, dijo claramente, marcando la diferencia entre su antigua profesión y la de ahora. “No tengo casa de discos y nadie me ofrece nada que me guste”, apuntó. “El teatro me da tranquilidad, la música no. El teatro me encontró a mi, y yo encontré al teatro”.