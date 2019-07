El cariñoso mensaje de apoyo de Makoke a Kiko Matamoros

Kiko Matamoros explicó en ‘Sálvame’ el drama que está viviendo desde que le detectaron varios tumores en la vejiga. El defensor de la audiencia aseguró que el próximo 6 de agosto tendrá que ser intervenido de urgencia para extirpárselos. Ante esta noticia, Makoke ha querido mandarle un cariñoso mensaje de apoyo.

Kiko Matamoros cuenta su drama con los tumores en la vejiga

«Me quedé muy impactada. Quise mandarle un mensaje pero escuchándole en ‘Sálvame’ se me quitaron las ganas de llamarle. Cuando me enteré quise llamarle para decirle que estaba aquí por si necesitaba algo», ha explicado Makoke en ‘Viva la vida’.

La concursante de ‘GH VIP 6’ también ha explicado que no se puso en contacto con los hijos de Matamoros, Laura y Diego, porque no tienen ninguna relación con ellos. Además, ha destacado el carácter visceral del colaborador de ‘Sálvame’: «Me da rabia que hiciera esas declaraciones sobre mi«.

Makoke también ha desvelado que se ha vuelto a encontrar con Kiko después de su desencuentro en ‘Sábado deluxe’. «Para mi sorpresa en el cumpleaños de la hija de unos amigos estaba él. No sabía que iba a ir, se acercó él. Me puse nerviosa por verlo en esas circunstancias, sabiendo la enfermedad que tiene… era muy violento. Fue un encuentro muy bonito, muy cariñoso», afirmaba. “Él sabe que yo estoy aquí. Sabe que puede contar conmigo. Me alegré mucho de verlo y decírselo a la cara”, contaba en el programa presentado por Sandra Barneda.

