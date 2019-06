Mayte Zaldívar, la ansiedad de Isabel Pantoja al recordar la cárcel «es puro teatro»

7 Isabel se derrumba al recordar la cárcel

En la octava gala de ‘Supervivientes 2019’, Isabel Pantoja confesó: «Estar en una isla me recuerda día a día que no tengo el mando de mi vida en mis manos. He perdido mi libertad y me recuerda al lugar donde estuve«.

Mayte Zaldívar:

‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con varios expresidiarios que han formado parte del ‘reality’ de Telecinco. Una de ellas, Mayte Zaldívar. La exmujer de Julián Muñoz asegura que la tonadillera finge. «Lo suyo es puro teatro”.