Mayra Gómez Kemp llora la muerte de Chicho Ibáñez Serrador: «Éramos como hermanos»

4 «Estoy muy mal, he perdido a alguien muy importante»

«Estoy muy mal. Esta noticia me ha afectado mucho. Me cuesta mucho hablar. Es todo tan inesperado… Los que hemos trabajado en esto y todo el que ame la televisión nos hemos quedado huérfanos. He perdido a alguien que ha sido muy importante en mi vida». Con estas palabras, la presentadora expresaba su reacción al conocer la noticia del fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador.