1 Ganar jode

Eurovisión es un tema que ha ido arrastrando Massiel durante toda su vida. Los rumores de que su actuación estuvo amañada por Franco no han dejado de seguirla. “¿Conoces a alguien que haya ganado Eurovisión y haya estado nueve meses castigada sin ir a la televisión? Pues aquí la tienes…”, le dijo la invitada Bertín. “Siempre he sido muy diferente a lo que se llevaba en la época, y eso levanta polémica. He tenido que pedir incluso perdón por ganar en Eurovisión, porque aquí, que ganes parece que jode”, recalcó la artista. Por lo visto, el sello de la mujer que ganó Eurovisión ha perdurado en el tiempo, perfilando a una Massiel que ella misma no reconoce.